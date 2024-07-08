Путин подписал закон о возврате индексации пенсий для работающих пенсионеров

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов.

Индексация выплат для такой категории пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Согласно новому закону, с 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачивать страховую пенсию, фиксированную выплату и сумму их индексации.

Ее будут рассчитывать, исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период трудовой деятельности страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Будут также учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, в конце июня 2024 года. Вице-премьер Татьяна Голикова указала, что после индексации пенсии увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей. Вместе с тем законопроект не предполагает компенсации за продолжительный период, когда индексация не проводилась.