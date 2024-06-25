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13:17, 25 июня 2024Экономика

Названо минимальное увеличение пенсии в России после индексации

Голикова: пенсии увеличатся в среднем минимум на 1300 рублей после индексации

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пенсии российских пенсионеров после индексации увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей. Такую сумму назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

В ходе пленарного заседания Госдумы она отметила, что у каждого гражданина размер пенсии индивидуален, он зависит от стажа работы. «Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — рассказала Голикова.

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Ранее спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассмотрен Думой в первом чтении уже 25 июня. В случае принятия документа с 1 февраля 2025 года выплаты будут повышаться и для тех россиян, которые после выхода на пенсию продолжили работать, это решение затронет 7,87 миллиона граждан, объяснил он.

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