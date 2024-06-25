Володин рассказал о влиянии индексации пенсий работающим пенсионерам на рынок труда РФ

Володин: необходимые средства для индексации пенсий в бюджете РФ найдены

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионера будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже 25 июня. Об этом в своем Telegram-канале напомнил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он назвал документ «законом Путина» и отметил, что глава государства принял соответствующее решение несмотря на беспрецедентное санкционное давление — против РФ введено более 21 тысячи ограничений. При этом экономика страны смогла адаптироваться к новым реалиям и показала рост, а в бюджете России найдены необходимые средства для индексации пенсий, рассказал Володин.

В случае принятия законопроекта с 1 февраля 2025 года выплаты будут повышаться и для тех россиян, которые после выхода на пенсию продложили работать, это решение затронет 7,87 миллиона граждан, объяснил спикер Госдумы. Мера повлияет и на рынок труда РФ — она позволит вернуть в экономику опытные кадры, а также повысит производительность, считает Володин.

Ранее депутат Андрей Исаев рассказал, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует существенных расходов. В качестве предварительных цифр он назвал 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026-м и 260 миллиардов в 2027-м.