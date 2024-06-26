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13:10, 26 июня 2024Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим

ГД приняла закон о возвращении индексаций пенсий работающим
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, остановленной в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

О необходимости спустя восемь лет восстановить индексацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что такое решение будет справеделивым.

По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, повышение затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться. Индексация начнется с 1 февраля 2025 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова указала, что после индексации пенсии увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей. Вместе с тем законопроект не предполагает компенсации за продолжительный период, когда индексация не проводилась.

Депутат Госдумы Андрей Исаев пояснил, что когда гражданин завершит трудовую деятельность, ему будет выплачиваться пенсия с учетом всем проведенных за последние годы повышений, на ней приостановка индексаций пенсий работающим гражданам за эти годы не скажется.

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      Платон Щукин
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