Названы главные траты в структуре расходов российских пенсионеров

Профессор Сафонов: в расходах пенсионеров 50 процентов приходится на продукты

Половина трат российских пенсионеров приходится на еду и оплату ЖКХ. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, главной статьей в структуре расходов являются продукты, на них уходит 50 процентов средств пенсионеров. Значительные траты пожилых россиян приходятся также на лекарства и другие товары и услуги для лечения или поддержания здоровья, добавил эксперт.

Профессор назвал такой «плоский спрос» проблемой для экономики РФ. По мнению Сафонова, если власти возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, эта категория граждан будет потреблять больше разнообразных товаров и услуг. «Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», — добавил он.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рубля, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубль.