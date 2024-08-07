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14:42, 7 августа 2024Экономика

Названы главные траты в структуре расходов российских пенсионеров

Профессор Сафонов: в расходах пенсионеров 50 процентов приходится на продукты

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Половина трат российских пенсионеров приходится на еду и оплату ЖКХ. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, главной статьей в структуре расходов являются продукты, на них уходит 50 процентов средств пенсионеров. Значительные траты пожилых россиян приходятся также на лекарства и другие товары и услуги для лечения или поддержания здоровья, добавил эксперт.

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Профессор назвал такой «плоский спрос» проблемой для экономики РФ. По мнению Сафонова, если власти возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, эта категория граждан будет потреблять больше разнообразных товаров и услуг. «Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», — добавил он.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рубля, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубль.

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