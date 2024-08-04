Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:47, 4 августа 2024Экономика

Назван размер средней пенсии в России

Заведующая РАНХиГС: средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль. Такой размер выплат назвала в разговоре с РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она уточнила, что размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рублей, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубля. По состоянию на 1 апреля количество пенсионеров в России составило 40 982 100 человек, из них 18,99 процентов пришлось на долю рабочих.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко предупредил, что год выхода на пенсию влияет на ее размер. По его словам, не менее важны период трудового стажа, размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год. Еще один существенный фактор — количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый отработанный период.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

      В российском регионе после сильных дождей смыло мост

      Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна

      Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа к 2027 году

      Врач предупредила о вреде гематогена

      Мобилизованный из Харькова сообщил об опечатках в присяге

      В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России

      Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали

      Россиянам напомнили о штрафах и сроке за грибы

      Суд возобновил рассмотрение дела против Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше