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06:00, 25 апреля 2024Экономика

Названы влияющие на размер будущей пенсии факторы

Экономист Щербаченко предупредил, что год выхода на пенсию влияет на ее размер

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы точно знать размер будущей пенсии, необходимо понимать факторы, которые на нее влияют, отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь, на размер будущей пенсии влияет период трудового стажа, сообщил экономист. Не менее важен размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год. Еще один существенный фактор — количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый отработанный период. Они накапливаются за время официальной работы. Щербаченко уточнил, что стоимость пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля. Для сравнения — в 2023 году цена балла 123,77 рубля.

По словам эксперта, на размер выплат также влияет год выхода на пенсию и размер фиксированной части страховой пенсии. «Это выплата тем, у кого есть достаточный стаж. Размер фиксированной части страховой пенсии, устанавливает Правительство РФ и ежегодно ее индексирует. В 2024 году он равен 8 134,88 рубля», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Страховую пенсию по старости можно вычислить по формуле: СП = ИПК * СИПК + ФВ, где СП — это страховая пенсия, ИПК — сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии, СИПК — стоимость одного пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии, ФВ — фиксированная выплата. Для уточнения суммы своих пенсионных коэффициентов, можно запросить в Соцфонде выписку и справку о размере пенсии

Петр Щербаченкоэкономист

Ранее Щербаченко называл 7 способов, позволяющих увеличить размер будущей пенсии. Например, сделать это можно за счет средств материнского семейного капитала.

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      Екатерина Смирная
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