Названы 7 способов увеличить будущую пенсию

Экономист Щербаченко рассказал об увеличении будущей пенсии за счет маткапитала

Есть семь способов, благодаря которым можно увеличить будущую пенсию по старости, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), а с 2025 года — от 30 ИПК.

Во-первых, чтобы получать приличную пенсию, нужно соглашаться только на официальное трудоустройство, отметил экономист.

Во-вторых, чтобы увеличить последующие выплаты, можно докупить стаж и пенсионные баллы. Сделать это могут неработающие граждане, работающие за границей граждане, самозанятые, индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, которые занимаются частной практикой. При этом Щербаченко уточнил, что «купить» можно не более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.

Третий способ увеличить пенсию — получить баллы при уходе за пожилым человеком или человеком с инвалидностью. «Неработающий трудоспособный гражданин может оформить уход за лицом с инвалидностью первой группы, за ребенком с инвалидностью или человеком в возрасте от 80 лет и за каждый полный год ухода получать 1,8 ИПК», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Еще один вариант — вложить в пенсионные накопления материнский капитал. Сделать это позволяет статья 7 Федерального закона от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Другой способ — отсрочить обращение за пенсией. «Если обратиться за пенсией позже пенсионного возраста, ее размер будет больше. Чем дольше отсрочка от ее назначения, тем выше пенсия. В случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на 10 лет сумма и вовсе удваивается — коэффициент составит 2,11. За 5 лет коэффициент составляет 1,45. Эта стратегия выгодна для работающих пенсионеров: для них это возможность заработать дополнительные ИПК и применить к расчету пенсии коэффициенты повышения. В иных случаях лучше обращаться за пенсией в срок», — поделился экономист.

Также увеличить размер будущей пенсии поможет оформление регистрации в Москве, так как минимальная пенсия с учетом прожиточного минимума там составляет 16 964 рублей. При этом большинство пенсионеров в столице получают больше за счет региональной доплаты.

Можно и самостоятельно заранее откладывать на старость, открыть депозит и постоянно его пополнять, открыть индивидуальный инвестиционный счет или брокерский счет, а также приобрести недвижимость и сдавать в аренду. Все эти способы дадут прибавку к пенсии. Важно думать о размере пенсии за долго до ее назначения, а не за год Петр Щербаченко экономист

Ранее эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих рассказал, что в мае 2024 года повысят пенсии ряду категорий россиян.