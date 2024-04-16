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08:49, 16 апреля 2024Экономика

Россиянам рассказали о повышении размера пенсий у ряда категорий

Доцент Рыжих: пенсии работников угольной отрасли повысят в мае 2024 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

​​В мае 2024 года вырастут пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и у тех, кому исполнится 80 лет. Об этом рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Размер увеличения зависит от стажа, зарплаты и страховых взносов каждого пенсионера. Также повышение фиксированной выплаты ожидает граждан, которым будет установлена первая группа инвалидности в мае, а также пенсионеров, достигших 80 лет в этом месяце.

Дополнительную выплату в 10 тысяч рублей сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.

Ранее в правительстве России поддержали законопроект о предоставлении двойных пенсий для детей-инвалидов, потерявших родителя, выполнявшего воинский долг. Подобная инициатива исходила от секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. На прошлой неделе Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

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