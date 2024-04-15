В России поддержали удвоение пенсий для одной категории граждан

Правительство РФ поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

В правительстве России поддержали законопроект о предоставлении двойных пенсий для детей-инвалидов. О намерении властей существенно увеличить социальные выплаты для одной категории граждан сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва Кабмина.

Подобная инициатива исходила от секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. На прошлой неделе Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. В документе речь шла о праве детей-инвалидов и инвалидов с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга, получать сразу по две пенсии.

В настоящее время, согласно положениям российского законодательства, подобное право закреплено за рядом категорий льготников. К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих.

О намерении российских властей кратно увеличить размеры пенсий для детей-инвалидов сообщалось еще в конце ноября 2022 года. Тогда с подобным предложением к премьер-министру РФ обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее инициатива подразумевала право детей-инвалидов на одновременное получение двух пенсий — по потере кормильца и по инвалидности.