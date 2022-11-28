В Госдуме предложили разрешить одной категории россиян получать удвоенные пенсии

Депутат Госдумы Лантратова предложила разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо депутата с предложением.

По словам парламентария, в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца. Однако в случае, если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий».

В России есть некоторые категории граждан, которые могут получать одновременно две пенсии. Среди них: люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, а также участники Великой Отечественной войны.

Размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации в среднем может составить 21 650 рублей, рассказала доцент РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 января следующего года неработающим пенсионерам в России повысят пенсии. «Индексация составит 4,8 процента», — сказал он. Котяков добавил, что по итогам двухэтапного увеличения размера выплат совокупный прирост пенсий по отношению к января 2022 года составит 15,3 процента в годовом выражении.