Путин призвал более ощутимо поддерживать семьи с детьми

Президент Путин призвал государство «более весомо и ощутимо» поддерживать семьи с детьми

Президент России Владимир Путин призвал «более весомо, результативно и ощутимо» поддерживать на уровне государства российские семьи с детьми. Его слова с совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми приводит ТАСС.

Путин назвал поддержку семей очень важным и чувствительным вопросом, значимым для миллионов граждан, предложил проанализировать уже принятые меры и обсудить повышение их эффективности.

Главную же задачу в этой сфере президент обозначил как сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей, в том числе с первым ребенком.

Ранее Владимир Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами», вспомнив, что рос в рабочей семье. Президент пояснил, что его отец работал мастером, а мама — «и дворником, и ночным сторожем», за счет чего он тонко чувствует пульс того, чем живет рядовой человек.