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18:05, 27 октября 2022Россия

Путин ассоциировал себя с «низами» и рассказал о семье

Президент России Путин ассоциировал себя с «низами» и рассказал, что вырос в рабочей семье

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба, заявил, что ассоциирует себя с «низами» и рос в рабочей семье. Трансляция заседания доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства рассказал, что его отец окончил техникум и работал мастером. «У мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. Нянечкой работала в больнице. И кем только не работала: и дворником, и ночным сторожем», — поделился президент.

По словам Путина, благодаря такому происхождению он тонко чувствует пульс того, чем живет рядовой человек.

24 октября состоялось открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В четверг, 27 октября, с обширной речью в рамках мероприятия выступил президент Путин.

Ранее глава государства заявил, что в генетическом коде России — стремление следовать своему пути и традиционным ценностям.

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Константин Лысяков
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