Путин потребовал завершить работу над новым пособием для семей с детьми

Путин заявил, что с 2023 года необходимо запустить новое пособие для семей с детьми

Президент России Владимир Путин потребовал завершить работу над созданием нового пособия для семей с детьми до 2023 года. Его слова в ходе совещания по социальным вопросам передает РИА Новости.

По словам президента, власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми. «Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — сказал он, призвав власти завершить работу над этим несмотря ни на что.

Российский глава также призвал более весомо, результативно и ощутимо поддерживать семьи с детьми на уровне государства. Он назвал этот вопрос очень чувствительным и значимым для миллионов граждан, а также предложил проанализировать уже принятые меры и обсудить повышение их эффективности. Главной задачей в этой сфере является сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей, в том числе с первым ребенком, добавил Путин.

Программу материнского капитала продлили до 2026 года

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года, и ежегодно средства из нее получают порядка миллиона семей. Соответствующее решение о поправках в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» было принято еще в январе 2020 года.

Индексация маткапитала запланирована на 1 февраля 2023 года. В нынешнем году сумма, выплачиваемая за первого ребенка, составляет 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей, если средства за первого не были получены, и 168,6 тысячи рублей при оформлении первенца.

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Закон позволяет потратить маткапитал на покупку, строительство жилья или ремонт, на образование детей, получение ежемесячных выплат, на соцадаптацию детей-инвалидов или формирование пенсии матери. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допустила, что впоследствии действие материнского капитала в России может быть расширено, например, на покупку автомобиля.

Инфляция и рост цен

Ссылаясь на прогнозы экспертов, Владимир Путин предположил, что в начале следующего года рост цен в России может составить около пяти процентов. В первом квартале 2023 года уровень инфляции может также оказаться немного меньше этого значения. «У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что зарплаты в России должны расти быстрее скорости роста цен. По его мнению, семьи должны иметь возможность «сами повышать свои доходы». Кроме того, необходимо, чтобы родители могли осваивать новые профессии или повышать квалификацию.

Согласно прогнозам Минэкономразвития и Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в стране будет около 12-13 процентов.