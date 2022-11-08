Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году

Президент России Путин спрогнозировал снижение инфляции до 5% в начале 2023 года

В начале следующего года рост цен в России может составить около пяти процентов, сослался на прогнозы экспертов президент страны Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Глава государства предположил, что в первом квартале 2023 года уровень инфляции может также оказаться немного меньше указанной цифры. «У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой», — отметил он.

По итогам 2022 года инфляция в стране не превысит 12-12,4 процента, ожидают в Минэкономразвития. Аналогичных прогнозов придерживается Банк России. Однако существуют риски ускорения роста цен из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал инфляцию.

Президент также заявил, что зарплаты в России должны расти быстрее скорости роста цен.