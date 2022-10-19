В ЦБ предсказали ускорение роста цен

ЦБ: дезинфляционное влияние курса рубля может «сойти на нет» к концу 2022 года

Аналитики Банка России ожидают, что рост цен в стране начнет ускоряться. Инфляция может разогнаться из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал рост потребительских цен. Выводы экспертов представлены в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

«Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен», — сказано в сообщении. Эта тенденция уже привела к недельному и месячному росту потребительских цен в сентябре.

В ЦБ допустили, что драйверами повышения инфляции также стало снижение ключевой процентной ставки и окончание сезонного снижения цен на овощи и фрукты. По мнению аналитиков Центробанка, самым главным фактором стало сохранение повышенного роста цен «среди наименее волатильных компонентов потребительской корзины».

Текущие меры ЦБ, а также параметры бюджета на 2022 и 2023 годы усилят инфляционное давление в экономике в боижайшие кварталы, отмечают в регуляторе. При этом годовая инфляция продолжит замедляться до апреля следующего года — поспособствует эффект высокой статистической базы.

О грядущем росте инфляции уже предупреждал зампред регулятора Алексей Заботкин. По его прогнозам, инфляция, скорее всего, будет зафиксирована в октябре, как и ранее в сентябре. На то, что с приходом осени наметился обратный тренд, в регуляторе намекнули еще в конце прошлого месяца, когда не стали говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки.

Инфляционные ожидания россиян в сентябре ухудшились: значительного повышения цен на товары и услуги до конца года ожидают порядка трети опрошенного ВЦИОМ населения (31 процент), еще половина (48 процентов) считают, что цены вырастут незначительно.

По данным Росстата, в период с 11 по 17 октября 2022 года годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 13,1 процента по сравнению с 13,36 процента неделей ранее.