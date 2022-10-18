Россияне приготовились к повышению цен вопреки надеждам властей на их снижение

Значительного повышения цен на товары и услуги до конца года ожидают порядка трети россиян (31 процент), еще половина (48 процентов) считают, что случится незначительный рост. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Девять процентов полагают, что цены на товары и услуги не изменятся, а четыре процента прогнозируют снижение стоимости. Таким образом, инфляционные ожидания ухудшились по сравнению с весной и летом, хотя и не дошли до уровня зимы. При этом в сентябре как высокую инфляцию оценил 31 процент опрошенных. Год назад доля таких ответов составляла 60 процентов.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены продолжат снижаться до конца года, так что итоговая инфляция опустится до 12 процентов. Надеяться на такой результат властям позволяла динамика летних месяцев.

Спустя месяц зампред Центробанка Алексей Заботкин рассказал, что в октябре, скорее всего, будет зафиксирована инфляция, как и ранее в сентябре. На то, что с приходом осени наметился обратный тренд, в регуляторе намекнули еще в конце сентября, когда не стали говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки.

По данным Росстата, в период с 4 по 10 октября годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 13,36 процента. Лидерами по подорожанию за неделю стали помидоры (плюс 7,1 процента), бананы (плюс 3 процента) и куриные яйца (плюс 2,1 процента).