Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:11, 8 ноября 2022Экономика

Путин порассуждал о скорости роста зарплат

Президент России Путин заявил, что зарплаты должны расти быстрее цен в стране

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Зарплаты в России должны расти быстрее скорости роста цен, заявил президент Владимир Путин. С соответствующими рассуждениями он выступил на совещании о поддержке доходов семей, слова главы государства цитирует ТАСС.

«Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», — подчеркнул он.

Российский президент добавил также, что семьи должны иметь возможность «сами повышать свои доходы». По его словам, необходимо, чтобы родители могли осваивать новые профессии или повышать квалификацию.

При этом он также заявил, что инфляция в России уже в начале следующего года должна составить около 5 процентов или ниже. По прогнозам Центрального банка, по итогам этого года показатель достигнет 12-13 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Байден назвал условие для ужасного двухлетия в США
45-летняя Наталия Орейро снялась голой и восхитила фанатов
Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией
Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса
Женщина с бородой перестала бриться из-за оскорблений в сети
Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области
Россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году
Солистка группы IOWA рассказала о предложении родителей поработать на стройке
Эрдоган захотел увидеть конкретные шаги Швеции по выполнению договоренностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.