Путин порассуждал о скорости роста зарплат

Президент России Путин заявил, что зарплаты должны расти быстрее цен в стране

Зарплаты в России должны расти быстрее скорости роста цен, заявил президент Владимир Путин. С соответствующими рассуждениями он выступил на совещании о поддержке доходов семей, слова главы государства цитирует ТАСС.

«Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», — подчеркнул он.

Российский президент добавил также, что семьи должны иметь возможность «сами повышать свои доходы». По его словам, необходимо, чтобы родители могли осваивать новые профессии или повышать квалификацию.

При этом он также заявил, что инфляция в России уже в начале следующего года должна составить около 5 процентов или ниже. По прогнозам Центрального банка, по итогам этого года показатель достигнет 12-13 процентов.

