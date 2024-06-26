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16:32, 26 июня 2024Россия

Работающим российским пенсионерам вернули индексацию, отмененную в 2016 году. Как изменятся выплаты?

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам. Согласно документу, индексация начнется с 1 февраля 2025 и затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, после индексации выплата работающим пенсионерами увеличится как минимум на 1,3 тысячи рублей. У каждого пенсионера индивидуальный размер пенсии, зависящий от стажа работы, отметила Голикова.

«Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — добавила она.

Так, работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают по трудовому и гражданско-правовому договору и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд России (СФР).

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающим

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этого закона говорит о том, что Россия является социальным государством, а также дает возможность вернуть в экономику опытные кадры, в том числе среди врачей и учителей.

«Давайте смотреть в будущее уверенно. Такие приоритеты нашего президента говорят об одном: Россия — социальное государство», — отметил Володин.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Индексация пенсий будет проводиться на основе темпа роста зарплат в стране, за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года, объяснили в Госдуме.

Путин назвал такое решение справедливым

Президент России Владимир Путин прокомментировал возвращение индексации пенсий работающим в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). По его словам, будет действительно справедливо, если пенсии будут повышаться и у тех, кто продолжает работать.

Так, глава государства поручил принять законопроект о ежегодном повышении с 1 февраля 2025 года. «Ресурсы на это есть», — отметил президент.

Также депутаты предложили ввести доплаты для пенсионеров с 30-летним стажем

Ранее в Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты и внесли законопроект о социальной доплате к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих 30-летний страховой страж.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» высказалась о повышении пенсии для пенсионеров, отработавших 30 и более лет. По ее словам, есть несколько нюансов, которые необходимо учесть при введении подобной доплаты.

Но есть, что называется, нюансы, и нюансы эти состоят в том, что ситуации бывают совершенно разные. Например, не всегда в белую получалась заработная плата — можно работать 30 календарных лет, иметь соответствующий стаж, но не накопить пенсионных баллов, получая зарплату в конвертах

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Также парламентарий предположила, что подобная доплата станет дополнительной нагрузкой на федеральный бюджет. Пенсионный бюджет делится между всеми пенсионерами, у которых индивидуальное количество пенсионных коэффициентов. «Если где-то увеличится, значит, где-то уменьшится», — предположила собеседница.

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      Маргарита Миронова
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