«Поднимет уровень жизни». В России придумали новую доплату для пенсионеров. Как ее можно будет получить?

Депутат Госдумы Слуцкий призвал ввести доплаты к страховой пенсии по старости

Депутаты от ЛДПР предложили ввести в России механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 26 июня. Он устанавливает дополнительную выплату для пенсионеров, которые имеют страховой стаж не менее 30 лет.

Гражданину, попадающему под установленные критерии, предлагается доплачивать «до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счет средств федерального бюджета». Таким образом, с учетом доплаты, общая выплата должна достичь чуть более 26 тысяч рублей.

13 290 рублей составила величина прожиточного минимума пенсионера по России на 2024 год

Уточняется, что россияне, имеющие право на социальную доплату к пенсии и социальную доплату к страховой пенсии по старости, которую предусматривает новый законопроект, смогут получить только одну доплату по выбору.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ЛДПР объяснили важность введения доплаты

По мнению главы думского комитета по международным делам, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, доплата необходима потому, что работавшие на государство в течение десятков лет граждане имеют право на заслуженный отдых.

Гарантированная доплата до размера двух прожиточных минимумов поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране Леонид Слуцкий председатель ЛДПР

Россиянам раскрыли схему индексации пенсий в 2025 году

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что с 1 апреля следующего года индексация пенсий будет определяться на основе роста оплаты труда. По ее словам, по итогам текущего года будут подсчитаны темпы роста зарплат, что ляжет в основу проведения индексации в 2025 году «за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года». Так, в России вернутся к механизму, который работал в стране до 2019 года.

Голикова также указала, что пенсии россиян после индексации увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей.

Госдума в среду, 26 июня, может принять закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. В случае его принятия с 1 февраля 2025 года выплаты будут повышаться и для тех россиян, которые после выхода на пенсию продолжили работать. Это решение затронет 7,87 миллиона граждан, указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мера позволит вернуть в экономику опытные кадры, а также повысит производительность, пояснил он. Как рассказал депутат ГД Андрей Исаев, индексация пенсий потребует существенных расходов. В качестве предварительных цифр он назвал 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026-м и 260 миллиардов в 2027-м.