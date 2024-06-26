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09:53, 26 июня 2024Экономика

В России предложили ввести соцдоплату к страховой пенсии по старости

В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости. Об этом со ссылкой на законопроект, разработанный фракцией ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, пишет RT.

Документ устанавливает дополнительную выплату для российских пенсионеров, имеющих страховой страж не менее 30 лет. Такому гражданину предлагается доплачивать к страховой пенсии по старости «до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту.

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При этом для россиян, имеющих право одновременно на социальную доплату к пенсии и социальную доплату к страховой пенсии по старости, предусмотренную новым законом, должна быть назначена только одна доплата по выбору гражданина. С учетом такой доплаты общая выплата должна достичь чуть более 26 тысяч рублей — сейчас прожиточный минимум пенсионера в целом по стране составляет 13 290 рублей.

Слуцкий пояснил, что граждане, которые много лет трудились на благо страны, имеют право на заслуженный отдых. Предлагаемая доплата повысит их уровень жизни, даст возможность пенсионерам заниматься здоровьем и путешествовать, добавил глава думской фракции.

Ранее стало известно, что индексация пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться на основе роста оплаты труда. По итогам 2024 года будут подсчитаны темпы роста зарплат, и индексация пенсий в апреле будущего года будет проводиться на его основе, «за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года», рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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