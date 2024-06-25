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13:47, 25 июня 2024Экономика

Раскрыта схема индексации пенсий россиян в 2025 году

Голикова: индексация пенсий будет определяться на основе роста оплаты труда
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Индексация пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться на основе роста оплаты труда. Схему повышения выплат пенсионерам в ходе пленарного заседания Госдумы раскрыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

Она рассказала, что по итогам 2024 года будут подсчитаны темпы роста зарплат. Индексация пенсий в апреле будущего года будет проводиться на его основе, «за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года», отметила вице-премьер. Таким образом, власти возвращаются к механизму индексаций, который работал в стране до 2019 года.

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Голикова также заявила, что пенсии российских пенсионеров после индексации увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей. При этом она отметила, что у каждого гражданина размер пенсии индивидуален, он зависит от стажа работы.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что в случае принятия документа с 1 февраля 2025 года выплаты будут повышаться и для тех россиян, которые после выхода на пенсию продолжили работать. Это решение затронет 7,87 миллиона граждан, объяснил он.

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