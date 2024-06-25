Раскрыта схема индексации пенсий россиян в 2025 году

Голикова: индексация пенсий будет определяться на основе роста оплаты труда

Индексация пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться на основе роста оплаты труда. Схему повышения выплат пенсионерам в ходе пленарного заседания Госдумы раскрыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

Она рассказала, что по итогам 2024 года будут подсчитаны темпы роста зарплат. Индексация пенсий в апреле будущего года будет проводиться на его основе, «за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года», отметила вице-премьер. Таким образом, власти возвращаются к механизму индексаций, который работал в стране до 2019 года.

Голикова также заявила, что пенсии российских пенсионеров после индексации увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей. При этом она отметила, что у каждого гражданина размер пенсии индивидуален, он зависит от стажа работы.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что в случае принятия документа с 1 февраля 2025 года выплаты будут повышаться и для тех россиян, которые после выхода на пенсию продолжили работать. Это решение затронет 7,87 миллиона граждан, объяснил он.