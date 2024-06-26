В Госдуме высказались о новой доплате для пенсионеров

Депутат Бессараб поддержала введение доплаты для пенсионеров с 30-летним стажем

Пенсионеров, отработавших 30 и более лет, хотелось бы обеспечить повышенной пенсией, но есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание при введении подобной доплаты, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующую инициативу она поддержала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих 30-летний страховой страж. Согласно документу, сумма надбавки составит «до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», то есть чуть более 26 тысяч рублей.

Изначально соответствующее предложение исходило от Счетной палаты, сейчас правительство рассматривает эту возможность по поручению президента, сообщила депутат.

Но есть, что называется, нюансы, и нюансы эти состоят в том, что ситуации бывают совершенно разные. Например, не всегда в белую получалась заработная плата — можно работать 30 календарных лет, иметь соответствующий стаж, но не накопить пенсионных баллов, получая зарплату в конвертах Светлана Бессараб депутат Госдумы

Помимо прочего, нужно произвести расчеты, чтобы понять, сколько граждан, у которых имеется такой трудовой стаж, будут получать доплату, полагает парламентарий. Она также отметила, что это дополнительная нагрузка на федеральный бюджет.

«Конечно, хотелось бы обеспечить, но предварительно необходимо четко отдавать себе отчет, не разбалансирует ли это пенсионный бюджет, не повлечет ли это снижение пенсии для остальных пенсионеров. У нас есть пенсионный бюджет и общее количество пенсионеров. Каждый заработал какое-то количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, и существующую сумму мы, грубо говоря, делим между всеми пенсионерами. Если где-то увеличится, значит, где-то уменьшится», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Она рассказала, что сегодня федеральную доплату уже получают 2 миллиона 800 тысяч пенсионеров, чья пенсия оказалась ниже прожиточного минимума. «Если заработанная сумма пенсии не соответствует прожиточному минимуму, речь идет о социальной доплате. Она федеральная, если есть разница между региональным и федеральным прожиточным минимумом и региональный меньше. Она региональная, если региональный прожиточный минимум выше, как, например, в Москве. Доплата производится именно до одного прожиточного минимума», — уточнила депутат.

Ранее стало известно, что индексация пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться на основе роста оплаты труда. По итогам 2024 года будут подсчитаны темпы роста зарплат, и индексация пенсий в апреле будущего года будет проводиться на его основе, «за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года», рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

