Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающих пенсионеров

Володин: закон об индексации пенсий означает, что РФ — социальное государство

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам говорит о том, что Россия является социальным государством. Так значение принятого Госдумой документа объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление приводится в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Политик подчеркнул, что принятие закона означает возможность вернуть в экономику опытные кадры, среди которых — врачи и учителя.

«Давайте смотреть в будущее уверенно. Такие приоритеты нашего президента говорят об одном: Россия — социальное государство», — заявил парламентарий.

О необходимости спустя восемь лет восстановить индексацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что такое решение будет справедливым.