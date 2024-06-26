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14:04, 26 июня 2024Россия

Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающих пенсионеров

Володин: закон об индексации пенсий означает, что РФ — социальное государство

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам говорит о том, что Россия является социальным государством. Так значение принятого Госдумой документа объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление приводится в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Политик подчеркнул, что принятие закона означает возможность вернуть в экономику опытные кадры, среди которых — врачи и учителя.

«Давайте смотреть в будущее уверенно. Такие приоритеты нашего президента говорят об одном: Россия — социальное государство», — заявил парламентарий.

О необходимости спустя восемь лет восстановить индексацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что такое решение будет справедливым.

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