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03:19, 18 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли размер пенсии в 2024 году при средней зарплате

Депутат Бессараб: при средней зарплате россиянин получит пенсию в 30 тыс. рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости раскрыла россиянам размер пенсии в 2024 году при средней зарплате в 75 тысяч рублей.

Депутат указала на положения конвенции Международной организации труда №102, частично ратифицированной Россией. Согласно документу, пенсия должна составлять 40 процентов от утраченного заработка.

«Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей», — уточнила Бессараб.

Она добавила, что в 2024 году для выходна на пенсию необходимо заработать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента и иметь стаж не менее 15 лет.

Ранее доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова рассказала, какие категории граждан затронет рост пенсий с 1 июля.

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      Марина Совина
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