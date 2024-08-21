Экономист Подольская заявила об индексации страховых пенсий дважды в год

В России индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

По словам экономиста, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5 процента в 2024 году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция находится около двухзначных отметок, пояснила Подольская.

Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей Татьяна Подольская экономист

Эксперт подчеркнула, что другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг. В среднем рост тарифов на ЖКУ в текущем году составит 9,8 процента. И это выше уровня индексации пенсий, уточнила Татьяна Подольская. Кроме того, пенсионеры покупают жизненно важные лекарства. Динамика роста цен по ним составила 3,3 процента за пять месяцев года, резюмировала экономист.

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Индексация пенсий работающим пенсионерам увеличит в России потребительский спрос, что пойдет на благо экономике, объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт указал, что в первую очередь она отразится на количестве работающих пенсионеров. Они продолжат работать, а их работодатели платить с их зарплат налоги и страховые взносы.

Профессор подчеркнул, что возобновление индексации — это реакция на те проблемы, которые вызвала ее заморозка в 2014 году. Россияне, продолжившие трудиться после наступления пенсионного возраста, научились обходить ограничения, которые не давали им пересчитать пенсию. Ради этого они оставляли занятость. Таким образом, если в 2014 году работающих пенсионеров было 15 миллионов, то в настоящее время меньше восьми миллионов. Вернув индексацию, власти РФ создают условия для того, чтобы меньше пенсионеров уходило в «тень».

В России предложили дальнейшее совершенствование пенсионной системы

Индексацию пенсий необходимо проводить в соответствии с динамикой роста средних зарплат россиян. О необходимых изменениях в пенсионной системе РФ рассказала сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова. Кроме того, она предложила пересмотреть льготы для отечественных компаний по страховым взносам в пенсионный фонд. По мнению Епифановой, такие послабления для бизнеса снижают объем поступлений и увеличивают зависимость пенсионной системы от федерального бюджета.

Также сообщалось, что пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату с 2025 года, об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий пояснил, что ранее неработающие граждане, ухаживающие за указанными категориями пенсионеров, могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей, им нужно было подать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы. С введением нового порядка необходимость подачи подтверждающих документов отпадает. «Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — уточнил Чаплин.