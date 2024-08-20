Россиянам рассказали об автоматическом начислении одной выплаты

Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды получат автоматическую выплату с 2025 года

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату с 2025 года, об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, передает РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что ранее неработающие граждане, ухаживающие за указанными категориями пенсионеров, могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей, им нужно было подать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы.

С введением нового порядка необходимость подачи подтверждающих документов отпадает. «Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — уточнил Чаплин.

Он добавил, что неизменными останутся выплата десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, выплата 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, и выплата в десять тысяч рублей родителям инвалидов с детства I группы.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей.