Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:30, 20 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали об автоматическом начислении одной выплаты

Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды получат автоматическую выплату с 2025 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату с 2025 года, об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, передает РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что ранее неработающие граждане, ухаживающие за указанными категориями пенсионеров, могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей, им нужно было подать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы.

С введением нового порядка необходимость подачи подтверждающих документов отпадает. «Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — уточнил Чаплин.

Он добавил, что неизменными останутся выплата десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, выплата 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, и выплата в десять тысяч рублей родителям инвалидов с детства I группы.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

      Останки пропавших 50 лет назад матери и дочери нашли в машине под водой

      Гинеколог развеяла миф о необходимости секса «для здоровья»

      В России пожаловлись на качество армянских коньяков

      В США назвали непригодный для жизни в будущем регион

      В мозге человека обнаружили копии воспоминаний

      Россиянам рассказали об автоматическом начислении одной выплаты

      Взрывы прогремели в Хмельницкой области

      Модель Victoria's Secret снялась топлес

      В Германии рассказали о попытках избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше