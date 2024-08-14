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03:09, 14 августа 2024Экономика

Назван размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам

Юрист Медведева: работающие пенсионеры получат прибавку до двух тысяч рублей

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до двух тысяч рублей, рассказала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева. Об этом пишет РИА Новости.

«Суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности», — назвала юрист подробности.

Медведева добавила, что размер прибавки будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. При этом коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.

8 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

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      Марина Совина
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