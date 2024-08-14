Назван размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам

Юрист Медведева: работающие пенсионеры получат прибавку до двух тысяч рублей

Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до двух тысяч рублей, рассказала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева. Об этом пишет РИА Новости.

«Суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности», — назвала юрист подробности.

Медведева добавила, что размер прибавки будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. При этом коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.

8 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

