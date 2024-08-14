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19:17, 14 августа 2024Экономика

В России предложили дальнейшее совершенствование пенсионной системы

Сенатор Епифанова: необходимо дальнейшее совершенствование пенсионной системы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Индексацию пенсий необходимо проводить в соответствии с динамикой роста средних зарплат россиян. О необходимых изменениях в пенсионной системе РФ в беседе с «Газетой.ру» рассказала сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова.

Кроме того, она предложила пересмотреть льготы для отечественных компаний по страховым взносам в пенсионный фонд. По мнению Епифановой, такие послабления для бизнеса снижают объем поступлений и увеличивают зависимость пенсионной системы от федерального бюджета.

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Еще одним шагом для дальнейшего совершенствования пенсионной системы станет отказ от предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, заявила сенатор. По ее словам, этот лимит неоправданно растет каждый год, что делает для большинства россиян невозможным получение максимального числа пенсионных баллов.

Епифанова подчеркнула, что любая система должна меняться в соответствии с новыми реалиями. Она напомнила, что во всем мире доля пожилых людей увеличивается, а в России к 2036 году она составит уже 24,1 процента. Однако, несмотря на ряд реформ и индексацию пенсий, соотношение зарплаты и страховой пенсии в стране будет снижаться — с 27 процентов в 2024 году до 26,3 процента в 2026 году. При этом по международным стандартам коэффициент замещения утраченного заработка должен быть не меньше 40 процентов, добавила сенатор.

Ранее завкафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева рассказала, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей. «Суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности», — добавила юрист.

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