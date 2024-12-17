Назван размер МРОТ с 1 января 2025 года

В Госдуме заявили, что МРОТ достигнет 22,4 тысячи рублей с 1 января 2025 года

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6 процента и достигнет 22440 рублей», — уточнила она.

По ее словам, это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.

В конце октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января следующего года МРОТ будет составлять 22,4 тысячи рублей (ранее он составлял 19,2 тысячи). По словам российского премьера Михаила Мишустина, это поможет увеличить зарплаты почти четырем миллионам работников.

Ранее стало известно, что в России захотели ежемесячно платить беременным студенткам. Инициативу о выплате пособия учащимся россиянкам разработали в Госдуме и поддержали в Минобрнауки. Как уточнялось, размер выплаты предложили приравнять к минимальному размеру оплаты труда, который установлен в регионе обучения.