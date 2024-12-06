В России захотели платить беременным студенткам на уровне МРОТ

В Минобрнауки поддержало инициативу о выплате пособия беременным студенткам

В России захотели ежемесячно платить беременным студенткам. Инициативу о выплате пособия учащимся россиянкам разработали в Госдуме и поддержали в Минобрнауки, передает ТАСС.

В случае принятия соответствующего закона, пособия по беременности и родам будут выплачивать студенткам, которые обучаются по очной форме в вузах, научных и профессиональных образовательных организациях, а также учреждениях дополнительного профобразования.

Размер выплаты предложили приравнять к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который установлен в регионе обучения. С 1 января 2025 года МРОТ в среднем по России составит 22 440 рублей в месяц.

Ранее в России предложили перевести беременных россиянок на удаленный формат работы. Инициативу объяснили тем, что во время беременности состояние женщины меняется, ей требуются больше отдыха и правильный режим, что сложно совместить с работой.