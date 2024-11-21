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13:31, 21 ноября 2024Россия

В Госдуме оценили идею изменить условия работы для беременных россиянок

Лантратова: беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Беременных россиянок действительно стоит перевести на удаленный формат работы с учетом заботы об их здоровье. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с телеканалом «360».

По словам депутата, во время беременности состояние женщины меняется, ей требуются больше отдыха и правильный режим, что сложно совместить с работой. Также некоторым приходится долго добираться до рабочего места, что тяжело даже для обычного человека.

«Поэтому, конечно, если женщине удобнее и ее работа позволяет перейти на удаленку, такая возможность должна быть», — заключила Лантратова.

Ранее «Известия» писали, что в Минтруде призвали работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться к проблеме организации труда для таких сотрудников. Авторы законопроекта предложили обязать работодателей по письменному заявлению переводить на удаленный режим ряд категорий работников.

Комментируя это предложение, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что теоретически это осуществимо. В то же время, отметила она, во многих отраслях и в большей степени именно в отраслях производства перевод просто невозможен.

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