В Госдуме оценили идею перевода россиянок с детьми на удаленку

Депутат Бессараб: идея перевода россиянок с детьми на удаленку реалистична

Теоретически идея перевода россиянок с детьми до трех лет на удаленную работу реалистична, считает член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Инициативу она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Госдуму вносится законопроект, который предлагает обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы на основании их письменного заявления, если специфика деятельности позволяет им выполнять служебные обязанности дистанционно.

«Что вызывает вопросы. Если женщина, например, работает на конвейере — ее должны перевести на легкий труд, но что будет являться легким трудом на какой-нибудь фабрике, на заводе? Во многих отраслях и в большей степени именно в отраслях производства перевод просто невозможен. Кроме производств, невозможен перевод в "Почте России", на транспорте. Вряд ли водитель трамвая сможет работать удаленно. Но если это касается офисного работника, нужно отметить, что просто процент офисных работников, тех, кого возможно перевести на удаленный режим работы, очень невелик на самом деле по России, и представлять всю Россию как только агломерацию или, например, как только Москву — это значит просто не понимать России. Вместе с тем, если это возможно, то да, такая норма избыточной не будет», — поделилась депутат.

В октябре представители общественного движения «Ветераны России» обращались в Госдуму с призывом перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости. В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.

Комментируя инициативу, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов заявил, что не стоит переводить всех женщин на удаленку, так как работа с представительницами женского пола мотивирует мужчин следить за собой.

