В России предложили способ повысить рождаемость за счет удаленщиц

Shot: Госдуму призвали перевести женщин на удаленку для повышения рождаемости

Представители общественного движения «Ветераны России» обратились в Госдуму с призывом перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости в России. Об этом заявил председатель движения Ильдар Резяпов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах. При этом «Ветераны России» подчеркивают, что перевести на удаленку сейчас можно «миллионы россиянок». Речь идет о бухгалтерах, маркетологах, программистах.

По мнению авторов инициативы, задачи в этих профессиях можно выполнять дома без потери эффективности. При этом создавать семью, работая на удаленке, как считают общественники, проще, чем трудясь в офисе или на предприятии. «Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах», — заявил Резяпов.

Он подчеркнул, что в настоящее время улучшение демографической ситуации в стране приобретает ключевое значение. Этот вопрос необходимо решать не только при помощи государственной поддержки, но и «гибкости в подходе к труду». Комплексный подход поможет решить проблему низкого уровня рождаемости в России, резюмировал глава общественного движения.

В октябре 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в стране налог на бездетность. Вырученные деньги он предложил отправить на модернизацию детских домов в России. Эту инициативу поддержал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, который предложил установить ежемесячную ставку для бездетных семей на уровне 40 тысяч рублей.

Критики подобной идеи предупреждают, что такие меры могут несправедливо наказывать тех, кто не может иметь детей по медицинским причинам, или тех, кто не считает для себя возможным родительство по личным мотивам. Глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, в свою очередь, отметил, что такой налог не поможет повысить уровень рождаемости. Для этого необходимо, чтобы у половины российских семей было по три-четыре ребенка.