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08:06, 4 октября 2024Россия

В Госдуме поддержали идею о введении налога на бездетность

Генерал Гурулев поддержал идею о введении налога на бездетность

Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что в России стоит вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР. Его слова приводит телеканал «Царьград».

«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно», — сказал Гурулев.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Он также он поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри.

Ранее стало известно, что Госдума приступила к рассмотрению документа о запрете идеологии чайлдфри. Ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что за пропаганду этой идеи предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей. В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране.

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      Марина Совина
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