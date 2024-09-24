Депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

В ГД приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Документ предполагает запрет пропагандировать чайлдфри в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. За его несоблюдение предлагается ввести штраф в размере до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для организаций.

В обоснование законопроекта Володин указал, что в медиасфере нередко можно видеть контент и публикации, заключающиеся в неуважении к материнству и отцовству.

Ранее проект закона о запрете пропаганды чайлдфри был одобрен кабмином. «Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», — заключили в правительстве.

