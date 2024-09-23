В России одобрили законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, передает ТАСС.

Как следует из проекта отзыва кабмина, изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Штрафы предполагается ввести по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, которые сегодня варьируются от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

Так, штраф за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) для граждан составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей (за нарушение деятельность компании также могут приостановить по решению суда на срок до 90 суток). Если же пропаганда совершалась в отношении детей, то нижние и верхние границы штрафов увеличат вдвое. Если пропаганда шла через СМИ или интернет, то штраф достигнет уже 4 миллионов рублей.

«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», — заключили в правительстве России, отметив, что поддерживает законодательную инициативу с учетом высказанных замечаний. В частности, по мнению кабмина, критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи, а такое движение, как чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, предложила запретить. Позднее она пояснила, что государство не намерено идти по пути принуждения к родам, нарушая права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей.

