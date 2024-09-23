Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 23 сентября 2024Россия

В России одобрили законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, передает ТАСС.

Как следует из проекта отзыва кабмина, изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Штрафы предполагается ввести по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, которые сегодня варьируются от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

Так, штраф за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) для граждан составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей (за нарушение деятельность компании также могут приостановить по решению суда на срок до 90 суток). Если же пропаганда совершалась в отношении детей, то нижние и верхние границы штрафов увеличат вдвое. Если пропаганда шла через СМИ или интернет, то штраф достигнет уже 4 миллионов рублей.

«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», — заключили в правительстве России, отметив, что поддерживает законодательную инициативу с учетом высказанных замечаний. В частности, по мнению кабмина, критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи, а такое движение, как чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, предложила запретить. Позднее она пояснила, что государство не намерено идти по пути принуждения к родам, нарушая права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Главная красная линия уже пройдена». Премьер-министр Дании призвала разрешить ВСУ бить вглубь России

      Раскрыты последствия глобального оледенения Земли

      Разгромившего могилу Маслякова россиянина госпитализировали

      Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

      Ученый назвал пользу картофеля

      Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

      Российский школьник показывал трюки на перилах в торговом центре и сломал ребра

      В Красноярском крае привели свою версию о смертельном отравлении в многодетной семье

      Медведев выиграл Кубок Лейвера

      Министр российского региона сдал дела и ушел на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше