Матвиенко высказалась за законодательный запрет движения чайлдфри в России

Движение чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, нужно запретить в России на законодательном уровне. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».
Рассуждая о феминизме, парламентарий отметила, что он потерял свою актуальность: изначально он подразумевал борьбу за права женщин, однако сейчас, в частности в западных странах, это движение радикализировалось и приобрело воинствующий характер.
«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — указала Матвиенко.
По ее мнению, в государстве нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи. Председатель Совфеда также выступила за сохранение ключевых традиционных ценностей.
Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что запрет движения чайлдфри поможет его приверженцам более активно продвигать эту идеологию и «влиять на умы». По ее мнению, в ситуации с запретами нужны максимально четкие формулировки, иначе они могут привести к негативным последствиям.