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10:01, 18 сентября 2024Россия

Матвиенко высказалась за законодательный запрет движения чайлдфри в России

Матвиенко: движение чайлдфри в России нужно запретить законодательно

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Движение чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, нужно запретить в России на законодательном уровне. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».

Рассуждая о феминизме, парламентарий отметила, что он потерял свою актуальность: изначально он подразумевал борьбу за права женщин, однако сейчас, в частности в западных странах, это движение радикализировалось и приобрело воинствующий характер.

«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — указала Матвиенко.

По ее мнению, в государстве нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи. Председатель Совфеда также выступила за сохранение ключевых традиционных ценностей.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что запрет движения чайлдфри поможет его приверженцам более активно продвигать эту идеологию и «влиять на умы». По ее мнению, в ситуации с запретами нужны максимально четкие формулировки, иначе они могут привести к негативным последствиям.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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