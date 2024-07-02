В Совфеде объяснили бесполезность запрета движения чайлдфри в России

Епифанова: запрет движения чайлдфри только продвинет эту идеологию

Запрет движения чайлдфри поможет его приверженцам более активно продвигать эту идеологию и «влиять на умы». Об этом заявила сенатор Совфеда Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, в ситуации с запретами нужны максимально четкие формулировки, иначе они могут привести к негативным последствиям. «Жизнь показывает, что запреты, как правило, бесполезны, — сказала Епифанова. — Самое главное, надо разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду, которая, бесспорно, имеет место в интернет-пространстве, если говорить о движении чайлдфри».

Сенатор подчеркнула, что ранее несколько групп приверженцев идеологии чайлдфри в соцсетях заблокировали за оскорбления, шокирующий контент и разжигание ненависти. Она считает, что эту работу можно продолжать и без отдельных запретов.

Епифанова также выразила мнение, что сторонники чайлдфри появились в России из-за отсутствия «надежных сильных отцов», а не из-за нежелания женщин иметь детей. «Вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских реалиях имеет немного другую природу», — отметила она.

При этом сенатор добавила, что правоохранителям следует обратить внимание на движение борцов с «яжматерями», которое, по ее словам, в отличие от чайлдфри, более характерно для России. «Если в самых популярных группах чайлдфри состоит от полусотни до двух-трех тысяч человек, то в пабликах из разряда «Яжемать» — миллионы», — сказала Епифанова.

Ранее заместитель главы Минюста России Всеволод Вуколов сообщил о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. По его словам, в стране необходимо построить законодательную систему, которая могла бы противостоять подобным течениям и защищать традиционные ценности.

Помимо этого, в декабре 2023 года депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать движение чайлдфри экстремистским. При этом он подчеркнул, что людей, которые не могут иметь детей по естественным причинам, считать экстремистами нельзя.