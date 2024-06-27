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12:26, 27 июня 2024Россия

В России захотели запретить идеологию чайлдфри

В Минюсте сообщили о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри
Всеволод Вуколов

Всеволод Вуколов. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России захотели запретить идеологию чайлдфри. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

Идеологию, которая в переводе с английского обозначает сознательное желание не иметь детей, в министерстве назвали экстремистски направленной. «Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — заявил Вуколов.

По его словам, в России необходимо построить законодательную систему, которая могла бы противостоять подобным течениям и защищать традиционные ценности.

В конце 2023 года депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри. При этом он пояснил, что нельзя считать экстремистами тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.

Член комитета Думы по образованию Эльвира Аиткулова, в свою очередь, назвала мемы и веселые картинки в интернете причиной ненависти к детям у молодежи.

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      Елена Торубарова
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