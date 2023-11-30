В Госдуме назвали мемы причиной ненависти к детям у молодежи

Депутат Аиткулова назвала мемы причиной детоненавистничества у молодежи

Мемы и веселые картинки в интернете становятся причиной ненависти к детям у молодежи. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по образованию Эльвира Аиткулова, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Я посмотрела огромное количество сайтов, которые работают с этой темой, здесь надо понимать, что это не какая-то история, которая спонтанно возникла, что кто-то захотел написать "а давайте жить хорошо и без детей", какие-то такие единичные истории», — пояснила депутат.

По ее мнению, это сознательно продвигается среди молодежи. В соцсетях, продолжила парламентарий, есть группы, где очень тонкая грань между чайлдфри и чайлдхейтом. Аиткулова добавила, что формирование общественного мнение детей и подростков идет «через мемы, какие-то веселые картинки, это надо увидеть».

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила запретить в стране термин «чайлдфри». По мнению депутата, если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое захотят уже далеко не все.