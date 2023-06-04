В Госдуме предложили запретить термин «чайлдфри»

Депутат ГД Буцкая предложила запретить термин «чайлдфри» в России

В России стоит запретить термин «чайлдфри» и начать называть вещи своими именами. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Заметьте, президент не произносит такие слова, как "чайлдфри". Это мы начинаем загонять в какие-то рамки, давать определения. Я считаю, что такие определения нужно убирать. Это термин не наш», — сказала она. По мнению депутата, если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое захотят уже далеко не все.

Буцкая также отметила, что подобной идеологии придерживаются те, кто не могут по физиологическим причинам иметь детей. «Когда ты общаешься с теми, кому за 30-35 лет, теми, кому пора родить, ты понимаешь, что в словах "я не хочу" корень находится в "я не могу"», — убеждена она.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил запретить использовать образы бездетных семей в рекламе в России. Депутат пояснил, что это делается для того, чтобы у россиянок возникло желание больше рожать. По его словам, соответствующий законопроект им уже разработан.

