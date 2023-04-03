Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 3 апреля 2023Россия

В России предложили запретить использовать образы бездетных семей в рекламе

Депутат Гусев предложил запретить использовать образы бездетных семей в рекламе в России

Фото: Nayeli Rosales / Unsplash

Первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев выступил с предложением запретить использовать образы бездетных семей в рекламе в России, передает ТАСС в понедельник, 3 апреля.

Депутат пояснил, что делается это для того, чтобы у россиянок возникло желание больше рожать. Гусев отметил, что соответствующий законопроект им уже разработан.

«Я предлагаю вот такую инициативу — она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми», — сказал он.

Гусев отметил, что сейчас в кино и на телевидении демонстрируют семьи с одним или двумя детьми. Если мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи, то у нас это должно появляться во всех образах, подчеркнул он.

Депутат заверил, что законопроект в скором времени рассмотрит межфракционная группа по традиционным семейным ценностям в нижней палате российского парламента.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал ввести знак отличия для выдающихся многодетных отцов. По его мнению, введение «послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт
Российский подросток ударил топором пожаловавшуюся на громкую музыку женщину
Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах и восхитила фанатов
В России отреагировали на изменившуюся позицию Китая по Курилам
Минфин оставил самозанятых без налоговых вычетов
В США предрекли «превращение в пепел» западных танков на Украине
Мясников раскрыл неочевидный симптом рака кожи
СКР показал новое видео с подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского
Россия приостановила выплату взносов в ОБСЕ
В России объяснили использование самого смертоносного оружия на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.