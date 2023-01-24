В России предложили ввести знак отличия для выдающихся отцов

RT: депутат Госдумы Милонов предложил ввести знак отличия для выдающихся отцов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести знак отличия для выдающихся многодетных отцов. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

По словам Милонова, в последние годы в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения. Сейчас, как отмечает парламентарий, в стране внедрены различные знаки, звания и меры поощрения для многодетных матерей. В частности, недавно было возвращено почетное звание «Мать-героиня».

В то же время, депутат напомнил, что подобные награды в ряде регионов вручаются и выдающимся отцам. Милонов отметил, что введение «послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства».

На награду могли бы претендовать российские многодетные отцы, «демонстрирующие подлинный пример отцовской заботы, труда, ответственности и любви по отношению к своим семьям», резюмировал Милонов.

Ранее Виталий Милонов предложил ввести в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение священных текстов.