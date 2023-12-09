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14:53, 9 декабря 2023Россия

Милонов предложил запретить в России движение чайлдфри

Милонов: пропагандирующие движение чайлдфри организации должны быть запрещены

Фото: Russian State Duma Photo Service

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри. Об этом Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что чайлдфри пропагандирует отказ от детей. «Поэтому движение чайлдфри и организации, пропагандирующие движение чайлдфри, конечно, должны быть запрещены», — заключил депутат.

«Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов», — заметил Милонов. При этом депутат объяснил, что нельзя считать экстремистами тех, кто по естественным причинам не может иметь детей: «Люди не экстремисты, но движение, безусловно, экстремистское».

В конце ноября Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). На изучение доказательств, представленных Минюстом, у суда ушло около четырех часов.

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      Андрей Ставицкий
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