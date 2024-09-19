Матвиенко высказалась о правах женщин и предложении запретить чайлдфри в России

Матвиенко заявила, что запрет чайлдфри в России обсуждается в Минюсте

Предложение запретить движение чайлдфри в России обсуждается в Минюсте. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на паритетной дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках IV Евразийского женского форума, передает РИА Новости.

«Я на форуме как-то сказала, что движение чайлдфри нужно законодательно запретить (...), потому что это зарубежный (...), враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровых нормальных женщин от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — "ой-oй-oй"», — заявила Матвиенко, отметив, что инициатива находится в Минюсте и рассматривается экспертами.

Глава Совфеда, в частности, высказалась о правах женщин. По ее словам, государство не намерено идти по пути принуждения к родам, нарушая права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей.

«Это их право (...) Но мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», — обозначила Матвиенко.

Ранее рассуждая о феминизме в интервью «Известиям», парламентарий отметила, что он потерял свою актуальность. По ее мнению, в государстве нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи, а такое движение как чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, предложила запретить в России.