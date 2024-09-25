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16:16, 25 сентября 2024Россия

Глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России и призвал не «городить огород»

Глава СПЧ Фадеев усомнился в необходимости урегулирования идеологии чайлдфри

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. Его слова приводятся в Telegram-канале консультативного органа.

Фадеев подчеркнул, что нужно изучить, действительно ли движение чайлдфри оказывает влияние на общественное мнение. «Я в этом не уверен. Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить?», — сказал он.

Глава СПЧ добавил, что, если депутаты Госдумы предоставят доказательства сильного влияния движения на россиян, то тогда законопроект можно будет поддержать.

Ранее стало известно, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму.

О том, что нижняя палата парламента приступила к рассмотрению документа, 24 сентября сообщил ее спикер Вячеслав Володин. Сторонники идеологии чайлдфри отказываются от появления детей в семье. По словам председателя Госдумы, за пропаганду этой идеи предлагается наказывать штрафом до пяти миллионов рублей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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