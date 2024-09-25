Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

В Государственную Думу внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

«Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. Сторонники этой идеологии отказываются от появления детей в семье. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что предлагаемые документом штрафы достигают пяти миллионов рублей.

До этого законопроект одобрил кабмин. В правительстве заключили, что подобная концепция заслуживает внимания.