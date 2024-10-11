Экономист назвал условие начисления налога для бездетных россиян

Экономист Зубец предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. Условия для начисления налога экономист назвал в беседе с Daily Storm.

«Надо понимать, что этот налог надо взимать не с молодости, а при достижении определенного возраста. Это 35 [лет] для женщины и 40 [лет] для мужчины», — обозначил Зубец.

Также эксперт предложил конкретную сумму, которую, по его мнению, должна платить каждая бездетная российская семья — 40 тысяч рублей. Зубец убежден, что эта сумма для россиян будет подъемной. «Средняя зарплата сейчас в стране 85 тысяч [рублей]. Семья из двух человек получает 170 тысяч [рублей]. Из них 40 тысяч [рублей] — это не проблема», — заключил он.

По словам экономиста, если человек не в браке, то размер налога для него может быть уменьшен вдвое.

При этом согласно статистике, на конец 2023 года в ряде средних и малых населенных пунктах в российских регионах заработная плата оказалась ниже предложенного налогового обложения: в Псковской области — 38,7 тысяч рублей, а в Чечне — 26,7 тысяч рублей.

По мнению эксперта, материальное положение не является главной причиной, почему россияне перестали заводить детей. «Социальной нормой в России сегодня считается семья с одним ребенком или бездетная. Люди следуют этим стандартам», — сказал Зубец.

Экономист подчеркнул, что 50-70 лет назад материальное положение россиян было намного хуже, чем сейчас, но в семьях было по двое-трое детей.

«У нас в семье три ребенка, я прекрасно понимаю, что такое поднимать детей и сколько это стоит. И я не понимаю, почему те люди, которые отказались от рождения детей, эти деньги экономят. Они их могут расходовать на удовлетворение собственных хотелок, на путешествия за границу, а я всю жизнь работал на детей», — заметил Зубец.

Ранее Зубец выступил на программе «Место встречи». Он предложи ввести обязательный налог в 40 тысяч рублей для бездетных россиян, обозначив, что такая сумма позволит восполнить траты на государственный проект по демографии.

