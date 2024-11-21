Для россиянок с детьми предложили изменить условия работы

«Известия»: россиянкам с детьми могут разрешить уходить на удаленную работу

Россиянкам с детьми хотят разрешить уходить на удаленную работу. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, в Минтруде России призывали работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться к проблеме организации труда для таких сотрудников. При этом в рамках действующего законодательства работодатель не обязан переводить сотрудниц на удаленную работу.

В связи с этим авторы законопроекта предложили обязать работодателей по письменному заявлению переводить на удаленный режим ряд категорий работников.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов заявил, что не стоит переводить всех женщин на удаленку, так как их присутствие является мотивацией для мужчин. Работа с представительницами женского пола мотивирует мужчин следить за собой, пояснил парламентарий.