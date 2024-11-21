Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:32, 21 ноября 2024Экономика

Для россиянок с детьми предложили изменить условия работы

«Известия»: россиянкам с детьми могут разрешить уходить на удаленную работу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Россиянкам с детьми хотят разрешить уходить на удаленную работу. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, в Минтруде России призывали работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться к проблеме организации труда для таких сотрудников. При этом в рамках действующего законодательства работодатель не обязан переводить сотрудниц на удаленную работу.

В связи с этим авторы законопроекта предложили обязать работодателей по письменному заявлению переводить на удаленный режим ряд категорий работников.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов заявил, что не стоит переводить всех женщин на удаленку, так как их присутствие является мотивацией для мужчин. Работа с представительницами женского пола мотивирует мужчин следить за собой, пояснил парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

      Россиянам назвали способ увеличить пенсию

      В ДНР оценили последствия решения по ударам вглубь России для западных стран

      В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

      Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66

      Кадыров обвинил ВСУ в использовании жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

      Учительница 20 раз занялась сексом с 14-летним учеником

      Врач развеял миф о «зимнем пенисе»

      На Украине объяснили отказ пригласить Зеленского на G20

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше